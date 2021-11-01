Молодежный бизнес-инкубатор запустили в ТИУ

| Фото: отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ | Фото: отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ

Молодежный бизнес-инкубатор запустили в Тюменском индустриальном университете, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

Главная задача бизнес-инкубатора — увеличить коммерциализацию проектов в ТИУ и поддержать студентов в самостоятельной предпринимательской деятельности.

Он станет площадкой, где проекты получат сопровождение, а сами участники смогут перенять опыт у действующих предпринимателей и проконсультироваться у экспертов. Бизнес-инкубатор будет сотрудничать с эндаумент-фондом университета в части финансовой поддержки и привлечения венчурного инвестирования.

Вовлекать в предпринимательскую деятельность планируют не только студентов, но и молодых ученых вуза.