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Молодежный бизнес-инкубатор запустили в ТИУ

Экономика, 13:25 25 ноября 2021

отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ | Фото: отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ

Молодежный бизнес-инкубатор запустили в Тюменском индустриальном университете, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

Главная задача бизнес-инкубатора — увеличить коммерциализацию проектов в ТИУ и поддержать студентов в самостоятельной предпринимательской деятельности.

Он станет площадкой, где проекты получат сопровождение, а сами участники смогут перенять опыт у действующих предпринимателей и проконсультироваться у экспертов. Бизнес-инкубатор будет сотрудничать с эндаумент-фондом университета в части финансовой поддержки и привлечения венчурного инвестирования.

Вовлекать в предпринимательскую деятельность планируют не только студентов, но и молодых ученых вуза.

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# бизнес , проекты , ТИУ

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