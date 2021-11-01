В Тюменской области стартовал проект "Устранение цифрового неравенства 2.0"

| Фото: Ростелеком | Фото: Ростелеком

К строительству базовых станций в рамках реализации второго этапа федерального проекта по устранению цифрового неравенства в Тюменской области приступил "Ростелеком", сообщает пресс-служба компании.

Жителям небольших сел и деревень с численностью от 100 до 500 человек станут доступны высокоскоростной интернет и мобильная связь. Проект подразумевает установку базовых станций в тех населенных пунктах, где ранее мобильной связи не было. Благодаря этому сельчане смогут получать онлайн-консультации, записываться к врачам, звонить родным и близким, общаться в мессенджерах, вести бизнес онлайн.

До конца 2021 года сети мобильной связи будут организованы в пяти населенных пунктах Голышмановского и Ишимского районов. Базовые станции планируется подключать преимущественно по оптическим линиям связи, что обеспечит передачу данных на высокой скорости. Сейчас ведутся работы по установке вышек связи, монтажу оборудования, организации оптических линий связи и подключению к внешнему электроснабжению.

"Не важно, насколько большой или маленький населенный пункт, равные цифровые возможности должны быть у каждого жителя региона. Всего в рамках программы до 2030 года планируется сделать доступной мобильную связь в 498 населенных пунктах", - рассказала директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич.

Проект "Устранение цифрового неравенства 2.0" является продолжением федерального, в результате реализации которого почти 69 тыс. жителей Тюменской области получили публичные точки доступа в интернет. После запуска базовых станций в эксплуатацию и подключения необходимого оборудования, в населенные пункты, где нет офисов продаж, будут выезжать специалисты компании для оформления договоров и выдачи сим-карт.