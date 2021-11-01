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Молодую тюменку без прав и на чужом автомобиле задержали инспекторы ГИБДД

Происшествия, 15:31 25 ноября 2021

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

17-летнюю девушку за рулем чужого автомобиля Nissan задержали инспекторы ДПС на ул. Протазанова в Тюмени ночью 25 ноября, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Машина принадлежит маме ее друга, который находился на пассажирском сиденье. В присутствии мамы на подростка составили административный материал за управление транспортом без водительского удостоверения.

У девушки присутствовали признаки опьянения, автоинспекторы провели освидетельствование, которое показало 0,12 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Низший порог для привлечения к ответственности за пьяную езду 0,16 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

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# ГИБДД Тюменской области

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