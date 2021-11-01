В Тюмени отреставрируют дом Рубцовой

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Документацию по сохранению исторического здания - дома Рубцовой - рассмотрело управление государственной экспертизы проектной документации Тюменской области. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение, сообщает Главгосэкспертиза России.

В 1909 году на имя мещанки Рубцовой был оформлен построенный в центре Тюмени двухэтажный прямоугольный рубленый пятистенок. Здание украшала традиционная для тюменского зодчества деревянная резьба, признанная культурным наследием города. Декор оконных наличников отличался рельефностью деталей, богатством и красотой узора.

В 1990 годы дом отреставрировали и в процессе работ увеличили его объем: с бокового фасада были добавлены крытые сени с лестницей. В здании, признанном объектом культурного наследия регионального значения, разместилась мастерская реставратора Вадима Шитова, который занимается воссозданием уникальных образцов деревянной резьбы Тюмени. В апреле 2019 года в здании произошел пожар, после которого потребовались восстановительные работы.

Дом Рубцовой ждет реставрация, проектную документацию по которой подготовило научно-проектно-производственное объединение "СибСпецСтройРеставрация".