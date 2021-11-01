Лучшие физинструкторы детских садов региона работают в Тюмени

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Подведены итоги конкурса профессионального мастерства среди специалистов физкультуры и спорта Тюменской области. В состязаниях, прошедших в дистанционном формате, приняли участие 108 человек из разных городов и районов области. Среди специалистов дошкольных учреждений лучшими признаны два тюменских педагога, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

1 место завоевала инструктор физической культуры детского сада № 101 Светлана Шабалина. Она - молодой творческий педагог, в профессии уже почти 10 лет и все это время работает в этом учреждении. На конкурсе инструктор представила проект "Изучение базовых шагов степ-аэробики с детьми старшего дошкольного возраста". Педагог уверена, что занятия со степ-платформами развивают у детей чувство ритма, формируют правильное дыхание, четкость движений, повышают уровень физической подготовленности и укрепляют здоровье детей. Кроме того, проект победителя имеет и большой воспитательный, образовательный потенциал, развивает творческие способности дошкольников.

3 место областного конкурса присудили инструктору по физической культуре детского сада № 7 Лилии Чистяковой. Она уже несколько лет успешно приобщает дошкольников к программе всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Воспитанники детсада ежегодно становятся обладателями знаков ГТО, в том числе и золотых. На конкурсе педагог представляла свой опыт в этом направлении проектом "Развитие координационных способностей у детей старшего дошкольного возраста для сдачи норм ГТО" и практическим занятием "Веселый стадион".