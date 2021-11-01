Кубок региона по интеллектуальным играм среди студентов пройдет в Тюмени

| Фото: Интеллектуальное движение Тюменской области | Фото: Интеллектуальное движение Тюменской области

Открытый зимний Кубок Тюменской области по интеллектуальным играм среди студентов пройдет в Тюмени 11 декабря.

Как рассказал корреспонденту ИА "Тюменская линия" руководитель интеллектуального движения Тюменской области Олег Войкин, регистрация команд ведется по ссылке и продлится до 5 декабря. В настоящее время о желании побороться за победу заявили представители вузов Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного круга, Челябинской области и Пермского края.

"В этом году в связи с ограничениями, связанными с профилактикой распространения COVID-19, участвовать смогут студенты в возрасте от 18 до 23 лет, которые предоставят QR-код и паспорт. Мы также ограничены по количеству игроков и сможем принять 21 команду по шесть человек в каждой", - говорит он.

Игры пройдут на трех площадках: в мультицентре "Контора пароходства", молодежно-театральном центре "Космос". Участники будут в защитных масках. Кубок пройдет без зрителей и болельщиков.

"Студенты традиционно сыграют в игру "Что? Где? Когда?". Будет "Брейн-ринг" - игра на скорость, где важны не только правильность, но и скорость ответов. Также пройдут "Мультиигры" - это раздаточные игры, включающие в себя ребусы, задания и задачи. В каждом из игровых залов мы будем синхронно включать запись, где ведущий озвучит вопросы", - пояснил Олег Войкин.

Победители Кубка получат шанс участвовать в студенческом чемпионате России по интеллектуальным играм.

Любовь Голышева