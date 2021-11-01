Дмитрия Назарова рассматривают на роль в фильме о Романовых

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Актер Дмитрий Назаров рассматривается на роль Распутина в фильме по книге тюменского писателя Сергея Козлова "Романовы: преданность и предательство", съемки которого планируют начать в 2022 году. Об этом рассказал автор идеи и продюсер Олег Урушев на презентации романа-калейдоскопа в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова.

На обложке книги — выдуманный образ. Актеры еще не утверждены, не заключены контракты. "Мы хотим привлечь многих из нашего фильма "Тобол". Многие из актеров примут участие в новой киноленте. Актерский состав будет не хуже, чем у "Тобола", если не лучше. Рассматривается и Вольфганг Черни, и Филипп Рейнхардт ждет не дождется. На одну из ролей будет рассматриваться одна голливудская звезда. В фильме будут много говорить на иностранных языках. Мы хотим, чтобы фильм вышел в международный прокат, чтобы его показали на Netflix и Amazon Prime", — поделился Олег Урушев.

Авторы идеи планируют привлечь к съемкам тюменских и тобольских актеров, которые проявили себя в "Тоболе". Продюсер подчеркнул, что в проекте "Романовы" 95% — истории и 5% — вымысел.

Известно, что одной из декораций новой исторической киноленты станет здание, где расположен Музей семьи Романовых в Тобольске.

Инна Пахомова