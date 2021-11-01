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Волонтеры в органах власти, по мнению эксперта, закономерный результат

Общество, 14:55 30 ноября 2021

Фото пресс-служба Дворца творчества и спорта «Пионер»

Появление в органах власти тех или иных представителей волонтерского движения - закономерный результат работы, когда для решения проблемы требуются институциональные изменения. Такую точку зрения высказал член "Экспертного клуба России", преподаватель Челябинского государственного университета Александр Федотов. На этой площадке обсуждается тема "Волонтеры в Госудуме".

Волонтерское движение, по мнению Александра Федотова, выполняет ряд важных функций: оно дополняет государственные институты в решении социально значимых проблем, а также является формой организации гражданского общества.

"Естественно, что деятельность волонтерских организаций приобретает политическое измерение, когда они настаивают на повышении качества государственного управления или призывают использовать свой успешный опыт", - поясняет он.

Важно и то, что поддержка волонтерского движения становится приоритетом государственной политики. В Челябинской области в 2021 году было создано движение "Команда Текслера", которое объединяет различные волонтерские организации и отдельных активистов, а также выступает координатором работы с органами исполнительной власти и депутатским корпусом.

"Таким образом губернатор Текслер выступает в качестве лидера регионального волонтерского движения и принимает на себя персональную ответственность за результат, - считает эксперт. - Конечно, оценивать эффективность "Команды Текслера" пока рано, однако прямая поддержка волонтеров челябинским губернатором позволяет предположить, что у движения есть все необходимые возможности для работы".

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# волонтеры , эксперты

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