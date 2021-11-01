Волонтерами, по мнению эксперта, не рождаются - ими становятся

Фото: группа "Добровольческое движение | Тюменская область" во ВКонтакте Фото: группа "Добровольческое движение | Тюменская область" во ВКонтакте

Если в Государственной думе волонтеры появляются с позиции усиления выражения социально-значимых нужд общества - это нормально. Так считает руководитель специальных проектов из Пензенской области Марина Тарасова, которая приняла участие в обсуждении темы "Волонтеры в Госдуме" на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Хотя, как правило, волонтеров, по ее мнению, не сильно слышно и видно в информационном пространстве. "Они тихо делают свое дело, помогая другим, - пояснила она. - Волонтерами не рождаются - ими становятся. За последнее время количество их увеличилось - и это понятно. Причина тому - изменившиеся условия жизни. Человек с добрым сердцем всегда остается таковым".

И таких людей, которые стараются изо всех сил служить человечеству тем или иным образом посредством волонтерства – множество. "Их сердец хватает на всех, кому они безвозмездно помогают, не требуя платы. И волонтерство в России, безусловно, нужно продолжать развивать, правда, на это потребуются не один год", - уверена она.