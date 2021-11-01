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Эксперт из Архангельской области выступает против участия волонтеров в политической деятельности

Общество, 18:24 30 ноября 2021

Фото: группа Центр Дзержинец | Тюмень ВКонтакте

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Участие в волонтерской деятельности и участие в политической деятельности, по мнению члена правления фонда правовой поддержки граждан и организаций "Добрые люди", руководителя исследовательских и обучающих проектов Ярослава Пронина из Архангельской области, это две параллельные прямые, которые, как известно, не должны пересекаться.

"Волонтер не должен ожидать, а тем более требовать каких-либо бонусов и плюшек за свою деятельность, - пояснил он, выступая на площадке "Экспертного клуба России". - Основной принцип волонтерства – принимать участие в чужих судьбах, не требуя взамен ничего себе. "Делай добро, и бросай его в воду" - как говорилось в одном старом мультике".

Без сомнения, в волонтерской деятельности человек получает бесценный жизненный опыт и формирует навыки. Это может быть опыт ведения проектов, организации мероприятий, выстраивания коммуникаций и многое другое. "Но он является волонтером, это не работа на профессиональной основе за "плюшки" и социальный лифтинг, а зов души", - подчеркнул он.

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# волонтеры , эксперты

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