Волонтерам, по словам эксперта из Калуги, не нужен пиар, за них говорят дела

Фото: сообщество Добро в России. МыВместе во ВКонтакте Фото: сообщество Добро в России. МыВместе во ВКонтакте

Представители волонтерских организаций вошли в новый состав Государственной думы, и в этом по мнению члена Общественной палаты Калужской области, журналиста и политолога Анри Амбарцумяна, нет ничего странного и сенсационного.

Волонтерам, по его словам, не нужно заниматься пиаром или придумывать себе красивую программу, за них говорят их дела. "Именно волонтеры вместе с врачами первыми оказались на передовой, когда разразилась пандемия. Трудно переоценить их помощь в тот сложный момент", - подчеркнул он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

В Калужской области, по данным эксперта, волонтерское движение крайне активно. Он отметил ребят из волонтерской роты Боевого братства, которые с первых дней пандемии активно работали с гражданами, доставляя тем, кто нуждается, продукты и лекарства, оказывали консультативную помощь.

"И сегодня они активно участвуют во всех значимых проектах, - отметил он. - Надеюсь, что и в Государственной думе волонтеры будут заниматься конкретными делами, принося пользу избирателям".