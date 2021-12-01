В Тюменской области, по мнению эксперта, заботятся о малом бизнесе

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Малый бизнес - это самая уязвимая категория предпринимательства, и ценно, что в Тюменской области заботятся о нем.

Такую точку зрения высказал тюменский эксперт Алексей Ларионов, обсуждая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России" региональный закон, устанавливающий дополнительные налоговые льготы для малого бизнеса, работающего в отраслях, наиболее пострадавших от ограничений, введенных для предупреждения распространения COVID-19, принятый в Тюменской области.

"Принятый закон дополняет спектр мер, которые призваны помочь бизнесу преодолеть последствия пандемии", - считает он.

Новый закон инициировал губернатор Тюменской области Александр Моор. "Новые налоговые льготы помогут бизнесу преодолеть последствия пандемии", - подчеркнул он.

Для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения "доходы", и для предпринимателей, которые используют патент, налоговая нагрузка в 2021 году снижается на 30%.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.