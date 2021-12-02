Дополнительные налоговые льготы для тюменского малого бизнеса, по мнению эксперта, ощутимая поддержка

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Региональный закон, устанавливающий дополнительные налоговые льготы для малого бизнеса, работающего в отраслях, наиболее пострадавших от ограничений - это ощутимая поддержка для микропредпринимателей.

С такой оценкой на онлайн-площадке "Экспертный клуб России" выступила президент фонда общественной дипломатии "Диалог" Ирина Ульянова.

"Несмотря на то, что эти дополнительные налоговые льготы не затронут организации, применяющие упрощенную систему "доходы минус расходы", а только "доходы" и предпринимателей, которые используют патент, - отметила она. - Это значит, что тысячи обычных предпринимателей, работающих в сфере непродовольственной торговли, общепита и услуг, сэкономят 30% на уплате налога".

Закон, устанавливающий дополнительные налоговые льготы для малого бизнеса, был инициирован губернатором Тюменской области Александром Моором, который считает, что новые налоговые льготы помогут бизнесу преодолеть последствия пандемии.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.