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Развитие отечественной экономики, по мнению эксперта, одна из главных задач "Единой России" в Госдуме

Политика, 12:44 08 декабря 2021

expert-club.online

"Единая Россия" в Государственной думе должна, прежде всего, работать над программой мер по развитию отечественной экономики. Такую точку зрения на онлайн-площадке "Экспертный клуб России" высказал вице-президент Сибирской академии политических наук, доктор исторических наук Алексей Осипов.

"Нужно помочь тем, кому сейчас трудно, - уверен он. - Нужно сохранить и приумножить рабочие места в регионах".

Что касается социальной политики, то эксперт считает, что необходимо обратить внимание на пенсионеров. "Ведь это от 20 до 30 процентов нашего населения, это люди электорально активные, - пояснил он. - Сегодня многие оказались в трудной ситуации. Считаю, что нужно обратить внимание парламента на проблему работающих пенсионеров. И, конечно, нужно, чтобы все принимаемые меры как-то учитывали инфляцию – это очень важно, поскольку инфляция съедает позитивный эффект от многих начинаний. У кого-то сокращаются потребительские возможности, а кто-то и оказался на грани выживания… С этим нужно разбираться".

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# Госдума , Единая Россия

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