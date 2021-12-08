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Лидерство Тюменской области в лесовосстановительной акции "Сохраним лес" не вызвало удивления экспертов

Общество, 13:25 08 декабря 2021

ИА "Тюменская линия"

То, что Тюменская область стала одним из лидеров лесовосстановительной акции "Сохраним лес", не вызвало удивления членов "Экспертного клуба России".

Тюменцы, по словам директора - главного редактора АНО "Тюменская область сегодня" Сергея Шестакова, с большой ответственностью относятся к сохранению природы и к вопросу экологии в целом.

"Ежегодно мы с коллегами из разных изданий, а также с той или иной управой города высаживаем деревья, привлекаем к процессу и бизнес-партнеров, - сообщил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - В Тюмени существует даже отдельный сквер Журналистов. Представители разных СМИ посадили деревья и там, в 2019 году, акция была приурочена к полному переходу Тюменской области на цифровое вещание".

Тюменская область вошла в Топ-5 регионов, лидирующих по итогам всероссийской лесовосстановительной акции "Сохраним лес". Всего за три года реализации акции высадили более 150 млн деревьев, заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко.

Помимо Тюменской области в числе лучших - Нижегородская, Белгородская, Ленинградская области и Алтайский край. Акция объединила 1,3 млн россиян в 85 регионах страны.

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# проект Сохранение лесов

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