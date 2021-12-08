Лидерство Тюменской области в лесовосстановительной акции "Сохраним лес" не вызвало удивления экспертов

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

То, что Тюменская область стала одним из лидеров лесовосстановительной акции "Сохраним лес", не вызвало удивления членов "Экспертного клуба России".

Тюменцы, по словам директора - главного редактора АНО "Тюменская область сегодня" Сергея Шестакова, с большой ответственностью относятся к сохранению природы и к вопросу экологии в целом.

"Ежегодно мы с коллегами из разных изданий, а также с той или иной управой города высаживаем деревья, привлекаем к процессу и бизнес-партнеров, - сообщил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - В Тюмени существует даже отдельный сквер Журналистов. Представители разных СМИ посадили деревья и там, в 2019 году, акция была приурочена к полному переходу Тюменской области на цифровое вещание".

Тюменская область вошла в Топ-5 регионов, лидирующих по итогам всероссийской лесовосстановительной акции "Сохраним лес". Всего за три года реализации акции высадили более 150 млн деревьев, заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко.

Помимо Тюменской области в числе лучших - Нижегородская, Белгородская, Ленинградская области и Алтайский край. Акция объединила 1,3 млн россиян в 85 регионах страны.