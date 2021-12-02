Тюменцев приглашают на проект "Семейные рекорды"

| Фото: "Ребячья Республика" во ВКонтакте | Фото: "Ребячья Республика" во ВКонтакте

Прием заявок на участие в проекте "Семейные рекорды" стартовал в Тюмени. Регистрация продлится до 24 января 2022 года по ссылке, само мероприятие пройдет с 1 февраля по 30 мая.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила главный специалист по связям с общественностью ассоциации "Мы вместе", руководитель проектов Татьяна Никонорова.

Участниками проекта могут стать семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, многодетные семьи, семьи, члены которой переболели COVID-19, а также семьи медиков, работавших в красной зоне. Специалисты проведут серию обучающих семинаров для детей и родителей, организуют заезды выходного дня на базе "Олимпийской Ребячки".

"Дети и взрослые ознакомятся с разными формами активного семейного досуга, улучшат психологический микроклимат в семье. Помимо новых знаний, участники получат в подарок "ЗОЖ боксы" - комплект мобильного спортивного инвентаря для выполнения упражнений в домашних условиях. Также мы подарим методическую копилку с полезными материалами по теме здорового образа жизни, видеоматериалы с записями тренировок и различных гимнастик", - рассказала она.

В течение четырех месяцев пройдут вебинары по различным темам. Сред них - "Правильное питание для всей семьи", "Гимнастика для больших и маленьких", "Профилактика заболеваний в условиях пандемии COVID-19", "Психологические основы для воспитания здорового и счастливого ребенка", "Домашняя семейная игротека" и другие.

Всего в проекте примут участие 180 человек – это около 60 семей, проживающих на юге Тюменской области. Мероприятие реализуется на средства гранта губернатора в размере 1 млн 71 тыс. 770 рублей, поэтому участие в нем будет бесплатным.

Любовь Голышева