В Тобольском районе построят восемь новых школ до 2024 года

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Восемь школ построят в сельских поселениях Тобольского района до конца 2024 года, сообщает пресс-служба главы района.

В 2022 году начнется проектирование начальных школ в д. Иземеть, Ишменево, Топкинская и Тахтагул. Образовательные учреждения начального звена рассчитаны в среднем на 20 учеников и до 15 воспитанников группы кратковременного пребывания.

Сейчас ведется проектирование средней школы с интернатом в д. Чебурга. В 2022 году начнется работа над проектом средней школы в с. Лайтамак. Это будет здание на 90 учебных мест, с интернатом на 32 койки, дошкольным отделением на 25 детей и медицинским блоком с отдельным входом. В следующем году стартует строительство школы в д. Овсянниковой.

Во дворе каждой школы по плану будут обустроены детская игровая и универсальная спортивная площадки с зоной для сдачи норм ГТО.

Готовится техническое задание для разработки проекта детского сада в с. Малая Зоркальцева на 110 мест и детского сада-начальной школы в п. Прииртышский общей вместимостью 300 человек.

Работа по проектированию школ ведется в рамках региональной программы по замене ветхих деревянных школ в Тюменской области. Благодаря реализации этого проекта, в прошлом году в Тобольском районе открыли модульную начальную школу в д. Епанчиной, а в 2018 году – школу в с. Малая Зоркальцева, сейчас продолжается строительство школы в д. Хмелева.