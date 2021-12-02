Тюменцы смогут пройти на рынок "Михайловский" только с QR-кодом

| Фото: со страницы рынка "Михайловский" в Instagram | Фото: со страницы рынка "Михайловский" в Instagram

Пройти на рынок "Михаловский" с 3 декабря тюменцы смогут только с QR-кодами. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала администратор Ольга Гусева.

"Режим работы рынка "Михайловский" не изменится. Просто будет вход по QR-кодам. Их наличие будут проверять сотрудники у входа", — сообщила Ольга Гусева.

Гостей рынка уже предупредили о введении пропускной системы с 3 декабря на официальной странице в Instagram. Также они объявили о запуске самовывоза. Тюменцы, не имеющие QR-коды, могут перечислить продукты, которые хотят купить, по номеру 99-56-59, а после забрать заказ через специальное окно, которые находится со стороны ул. Федюнинского. Сервис бесплатный.

Напомним, с 3 декабря в Тюменской области вводятся QR-коды для посещения кафе, ресторанов, ночных клубов, косметических салонов, парикмахерских, рынков, аквапарков и других объектов.

Инна Пахомова