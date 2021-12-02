  • 2 декабря 20212.12.2021четверг
  • В Тюмени 0..2 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы смогут пройти на рынок "Михайловский" только с QR-кодом

Общество, 16:40 02 декабря 2021

со страницы рынка "Михайловский" в Instagram | Фото: со страницы рынка "Михайловский" в Instagram

Пройти на рынок "Михаловский" с 3 декабря тюменцы смогут только с QR-кодами. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала администратор Ольга Гусева.

"Режим работы рынка "Михайловский" не изменится. Просто будет вход по QR-кодам. Их наличие будут проверять сотрудники у входа", — сообщила Ольга Гусева.

Гостей рынка уже предупредили о введении пропускной системы с 3 декабря на официальной странице в Instagram. Также они объявили о запуске самовывоза. Тюменцы, не имеющие QR-коды, могут перечислить продукты, которые хотят купить, по номеру 99-56-59, а после забрать заказ через специальное окно, которые находится со стороны ул. Федюнинского. Сервис бесплатный.

Напомним, с 3 декабря в Тюменской области вводятся QR-коды для посещения кафе, ресторанов, ночных клубов, косметических салонов, парикмахерских, рынков, аквапарков и других объектов.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# QR-код , рынки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:09 02.12.2021Тюменский вуз вступил в Национальную ассоциацию участников рынка робототехники
16:52 02.12.2021Дмитрий Кузьменко: в Тюменской области более чем в пять раз увеличились темпы вакцинации
16:51 02.12.2021Жителей частного сектора Тюмени освобождают от необходимости ходить за водой на колонку
16:45 02.12.2021"Пятёрочка" приглашает тюменцев принять участие в "Ёлке желаний"