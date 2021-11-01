В Тюменской области с 3 декабря расширили список мест, доступных для посещения по QR-кодам

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

QR-коды для посещения кафе, ресторанов, ночных клубов, косметических салонов, парикмахерских, рынков, аквапарков и других объектов вводятся в Тюменской области с 3 декабря.

Изменения внесены в постановление регионального правительства № 120-п, документ подписал глава региона Александр Моор.

"Чтобы остановить распространение коронавируса, нужен устойчивый коллективный иммунитет. Добиться этого можно с помощью вакцинации. И действовать следует быстро. Поэтому QR-коды - временная, вынужденная мера. Принятые ранее ограничения показали, что мы действуем правильно", - сказал губернатор. Он напомнил, что темпы роста заболеваемости COVID-19 снизились в регионе в четыре раза.

QR-код либо медицинский документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний к вакцинации, и ПЦР-тест, полученный не позднее чем за 72 часа, а также документ, удостоверяющий личность, с 3 декабря потребуется для посещения: розничных рынков, отдельно стоящих гипермаркетов, а также торговых объектов общей площадью: от 4 тыс. кв. м в Тюмени и Тобольске; от 3,5 тыс. кв. м в Ишиме; от 3 тыс. кв. м в Ялуторовске и от 2,5 тыс. кв. м в Заводоуковске.

Кроме того, документы нужны для посещения: ночных клубов, дискотек, караоке, боулинг-клубов, батутных центров, кальянных, букмекерских контор и тотализаторов; салонов красоты, косметических салонов, соляриев, массажных салонов, парикмахерских; аквапарков, СПА-комплексов, банно-оздоровительных комплексов, бань, саун, термальных источников, баз отдыха, туристических баз, пансионатов, домов отдыха, за исключением бань, находящихся в государственной и муниципальной собственности; предприятий общественного питания.

Исключения составят предприятия общепита: по изготовлению и доставке потребителям по их заказам продуктов, обслуживанию навынос, обслуживающих пассажиров в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, на автовокзалах и автостанциях; предприятий общепита придорожного сервиса и, расположенных в гостиницах.

QR-код жители должны предъявлять на электронных устройствах или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства.

Евгений Бабенко