Подкованную блоху, караван в игольном ушке и часы для осы покажут на новой выставке в Ишиме

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. Петра Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс им. Петра Ершова

Более 150 миниатюр и микроминиатюр представят ишимцам на новой выставке художника-микроминиатюриста из Омска Анатолия Коненко "Чудеса под микроскопом", которая стартовала 1 декабря и продлится до конца января 2022 года в музее "Городская управа" Ишима.

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал сам сибирский левша, который получил это гордое звание, подковав блоху – ее тоже можно будет увидеть в числе экспонатов.

Автор создал уникальный микромир, в котором нашлось место действующим часам для осы шестимиллиметрового диаметра, каравану верблюдов, расположившемуся в игольном ушке, работающему токарному станочку, на котором мастер выпиливает шахматы размером от 1 мм. Есть в коллекции и портрет Юрия Гагарина шесть на три мм, выполненный на кометном метеорите.

По словам Анатолия Коненко, детям очень нравятся миллиметровые смешарики в полном составе, созданные из цветного пластика, а взрослые с удовольствием разглядывают казачью шашку из золота и серебра.

Есть и самые настоящие книги, правда, без специального оборудования их не почитаешь, потому что они тоже миниатюрные – от 1 мм. Выполнены на разнообразных материалах – лепестках роз, бивне мамонта, дереве, бересте и камнях.

А вот полный текст гимна России уместился на человеческом волосе длиной чуть больше двух сантиметров. Мастер пишет свои миниатюры и на других необычных материалах: маковых и рисовых зернышках, кедровом орехе. К примеру, старославянское прочтение "Отче наш" расположил на срезе виноградной косточки, а самовар - на половинке макового зернышка.

"Как изобретатель я придумал технологию для разных художественных направлений. Этих знаний нет нигде, нет пособий и методик. Для того чтобы создать свою первую миниатюрную работу в живописи, понадобилось долгих 12 лет. После освоил первую микроскульптуру. Пробовал разные материалы и техники, придумывал, как укрепить и разрезать, к примеру, маковое зернышко, чем писать на нем и других материалах текст и рисовать картины", - рассказал художник.

Анатолий Коненко изобретал и специальные инструменты для микрохирургов, правда, ничего не патентовал, чтобы оставалось больше времени для занятий любимым творчеством.

Для того чтобы пальцы не теряли гибкость и хорошо двигались, мастер играет дома на баяне, по его словам, это полезно для тандема голова-руки, которые он бережет, потому что они и есть главный инструмент для создания микрошедевров.

Художник занимается искусством микроминиатюры с 1981 года, его творчество востребовано в России и за рубежом, спрос на экспонаты огромный.

"Люди, понимающие этот вид искусства, заказывают работы на юбилейные даты, дни города, в качестве сувениров к памятным датам. Недавно делал эксклюзивный подарок для китайцев с символикой их страны, есть заказчики и из других государств", - отметил Коненко.

В России всего несколько человек, которые занимаются подобным творчеством, но Анатолий Коненко - единственный профессиональный художник микроминиатюрист, который окончил профильный вуз. Учеников у мастера нет из-за дефицита времени. Но в помощи коллегам он никогда не отказывает, дает консультации по телефону и лично.

С выставкой в Ишиме в последний раз был 13 лет назад и отмечает, что публика по-прежнему принимает его работы с интересом, посмотреть на чудеса под микроскопом приходят целыми семьями. Экспозиция рассчитана на посетителей от шести лет. Записаться на экскурсию можно по телефону +7(34551)5-15-22.

Инна Кондрашкина