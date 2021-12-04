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Тоболякам в ходе автоквеста предстоит найти 10 ангелов

Общество, 10:52 04 декабря 2021

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Краеведческий автоквест по городу "Открывая для себя Тобольск" состоится 13 декабря, сообщает Тюменская область сегодня.

Мероприятие представляет из себя командную игру с элементами ориентирования, заданиями на логику и викторины. Начало квеста в 19 часов.

Всего будет 10 этапов. Они связаны со статуэтками ангелочков, которые недавно появились в городе. Каждая из статуэток несет какой-то смысл: есть ждущий ангел, рассказывающий, смотрящий, музыкальный, театральный. Задания в той или иной мере будут носить краеведческий характер. Их будут открывать участники при помощи QR-кодов, а затем присылать ответы.

Заявки на участие принимаются до 6 декабря. Состав команды не должен превышать четырех человек. Важно, чтобы хотя бы один из них имел собственный автомобиль и водительское удостоверение. На финише победителей и участников будут ждать ценные призы.

Узнать больше можно по телефону: 8 (3456)24-31-33.

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# автоквест

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