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В Голышманово впервые прошел праздник валенка

Общество, 14:43 04 декабря 2021

Голышмановский агропедагогический колледж во Вконтакте | Фото: Голышмановский агропедагогический колледж во Вконтакте

Тематический фестиваль "ЗаваLINKа", посвященный валенкам, организовали студенты Голышмановского агропедколледжа.

Участники вспомнили о пимокатном производстве, которое давно налажено в п. Голышманово. Студенческую инициативу заметили на областном конкурсе проектов "Моя идея" и выделили грант в размере 50 тыс. рублей.

В рамках проекта организаторы объявляли акции и конкурсы в онлайн режиме, а итоговое мероприятие провели в очном формате. Собрали гостей на площади у агропедколледжа, большинство из них пришли на праздник в валенках. Для них был организован театрализованный концерт, народные игры, хороводы, мастер-классы по изготовлению брелока в виде мини-валенка или новогодних игрушек из покрашенной шерсти.

В дальнейшем в Голышманово планируется открыть молодежный сквер, где разместят двухметровые валенки, сообщает Мегатюмень.

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# валенки , Голышманово

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