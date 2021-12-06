QR-коды и вакцинация помогли снизить заболеваемость COVID-19 в Тюменской области

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

На два-три случая коронавирусной инфекции меньше выявляется в Тюменской области ежедневно. Как отметила в эфире "Тюменского времени" главный внештатный специалист по инфекционным болезням регионального департамента здравоохранения, кандидат медицинских наук Ксения Степанова, это хороший показатель, добиться которого удалось благодаря ограничениям.

"Мы сейчас видим снижение темпов заболеваемости в Тюменской области, мы потихоньку идем вниз, самое главное, что нет прироста. Все это – результат введения системы QR-кодов, а также возросшие темпы вакцинации против COVID-19", - подчеркнула она.

Специалист пояснила, что введение ограничений – это вынужденная мера, но она очень нужна медицинскому сообществу, чтобы снизить нагрузку. Важно, чтобы людие продолжали прививаться, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

"Мы должны понимать важность вакцинации, потому что без нее мы не сможем справиться с пандемией, а власти будут вынуждены усиливать ограничения. Это как замкнутый круг, если не прививаемся, то ограничения усиливаются, как только вакцинируемся и сформируем достаточный уровень популяционного иммунитета, то потихоньку ограничения будем снимать", - сказала Степанова.

В Тюменской области вакцинация растет хорошими темпами. По данным на 5 декабря первую прививку против коронавируса поставили 923 тыс. 892 человека, полный курс прошли 809 тыс. 144 жителя региона.

Любовь Голышева