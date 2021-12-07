Проект "Точка жизни" пройдет в Тюмени в 2022 году

| Фото: Точка жизни ВК | Фото: Точка жизни ВК

Образовательные форумы просветительского проекта "Точка жизни" пройдут в 2022 году в Тюмени, Москве, Перми и Томске.

Врачи и медицинские эксперты расскажут жителям области о необходимости вакцинации и ревакцинации, сообщили организаторы проекта.

Как рассказала исполнительный директор фонда "Успех", создатель и руководитель проекта Анна Чигарина, на площадках будет организован открытый и честный диалог между медицинским специалистами и слушателями, без громких заголовков и выдуманной статистики, только актуальные и проверенные научные факты.

Напомним, что проект "Точка жизни" этим летом запустили фонд поддержки молодежных инициатив "Успех" совместно с АНО "Центр управления и реализации проектных решений "Капитал". Встречи прошли в 2021 году в Нижнем Новгороде, Воронеже и Москве. Главная цель проекта состоит в том, чтобы наладить открытый диалог россиян с медиками и экспертами, ответить на все интересующие людей вопросы о профилактике болезней и вакцинации. Для этого проект предусматривает онлайн- и офлайн-мероприятия.

В соцсетях команда "Точки жизни" в доступном формате рассказывает об опасности коронавируса, успехе советских вакцин и примере Екатерины II в деле вакцинации. Российская императрица стала первым вакцинированным человеком в нашей стране: в 1768 году она поставила себе, а потом и своему сыну, будущему императору Павлу I, прививку от оспы. Кроме того, подписчики могут прочитать просветительские материалы и посмотреть видео с врачами различных специальностей.