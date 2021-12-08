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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Абатском районе план по вакцинации выполнили на 101%

Общество, 18:08 08 декабря 2021

ОБ №4 | Фото: ОБ №4

10 тыс. 188 человек вакцинировали от коронавируса в Абатском районе. План по вакцинации исполнен на 101%, сообщает областная больница № 4. Привит 81% взрослого населения.

По словам заведующего Абатской районной больницей Юрия Лагунова, кампания по вакцинации сложно шла в начале, когда прививали по 70 человек ежедневно.

"Приходилось долго объяснять, убеждать, уговаривать. Переломный момент у нас начался во второй половине года, когда очень много людей переболели, тяжело перенесли заболевание – или сами, или их родные, а некоторые и вовсе потеряли своих близких. В последнее время количество вакцинированных достигало 150-160 человек ежедневно", - сказал он.

Вакцины в медучреждении достаточно, перебоев с поставками нет. Сейчас основной акцент руководство больницы делает на повторной вакцинации населения. Их приглашают по телефону. Кроме стационарного пункта вакцинации в поликлинике созданы две мобильные прививочные бригады. Они выезжают на все коллективные запросы, даже если это заявка на одного-двух человек. Просветительскую работу ведут фельдшеры.

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# вакцинация

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