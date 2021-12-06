Маломобильных пациентов поликлиники № 3 в Тюмени вакцинируют на дому

| Фото: пресс-служба городской поликлиники №3 | Фото: пресс-служба городской поликлиники №3

Выездная бригада для вакцинации маломобильных пациентов на дому работает в городской поликлинике № 3 Тюмени, сообщает пресс-служба учреждения.

Всего в поликлинике одна тысяча маломобильных пациентов. Всю информацию о них в поликлинику передают органы социальной защиты. Запись на вакцинацию не требуется. Медики имеют при себе необходимые средства индивидуальной защиты и оборудование, позволяющее перевозить вакцину без нарушений условий транспортировки.

В среднем в день выездная дежурная бригада оказывает помощь до 15 пациентам. Она состоит из одного постоянного фельдшера. Дежурная бригада всегда имеет с собой запасные инъекции, поэтому родственники пациента тоже могут привиться. Каждому, кто прошел вакцинацию, выдают информационную памятку и справку о вакцинации.

Несмотря на то, что пациенты вакцинируются на дому, все этапы процедуры проходят в соответствии с установленным порядком. Осмотр фельдшера включает пульсоксиметрию, измерение уровня артериального давления, подробный сбор информации о хронических заболеваниях, аллергических реакциях.

Вакцинация проводится лишь в том случае, если все показатели в норме. После процедуры дежурный фельдшер в течение 20-30 минут остается рядом с пациентом для наблюдения за его самочувствием.