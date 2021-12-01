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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Ишиме и Ишимском районе прививку от COVID-19 сделали 57% жителей

Общество, 15:30 01 декабря 2021

ОБ № 4 Ишима во ВКонтакте | Фото: ОБ № 4 Ишима во ВКонтакте

1 тыс.156 человек поставили прививки от коронавируса в областной больнице № 4 за 30 ноября, из них 468 жителей Ишима и Ишимского района, сообщает пресс-служба лечебного учреждения.

Самые высокие темпы вакцинации в Абатском районе, где привились 74 % населения. На втором месте Викуловский район – 65 %. Сорокинский с показателем 61 % замыкает тройку лидеров прививочной кампании. В Бердюжском районе привито 59 %, а в Армизонском – 54% жителей.

На утро 1 декабря в Ишиме и Ишимском районе привиты 41 тыс. 471 человек, что составило 57 % жителей двух муниципалитетов.

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# вакцинация , коронавирус , областная больница №4

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