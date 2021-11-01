Тюменский врач рассказала, кому стоит ревакцинироваться раньше срока

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проходить ревакцинацию от COVID-19 через шесть месяцев после введения второго компонента вакцины от коронавируса рекомендует Минздрав России. Ревакцинироваться раньше этого срока можно при выезде в страну с более неблагоприятной эпидситуацией и пациентам преклонного возраста, напомнила жителям Тюменской области заведующая поликлиникой Областной больницы №19 Светлана Гладышева.

Анализ на антитела для прохождения повторной вакцинации не требуется, привиться можно всеми зарегистрированными в России вакцинами.

Врач также разъяснила вопросы, касающиеся медотвода от вакцинации. Абсолютными противопоказаниями являются тяжелая аллергическая реакция и гиперчувствительность к компонентам вакцин.

"Важно знать, что пищевая аллергия, аллергия на пыльцу, пыль, в том числе крапивница не являются противопоказаниями. Это связано с тем, что вакцина от коронавируса гипоаллергенна. В ней нет ни антибиотиков, ни дрожжей, ни компонентов куриных яиц. Сегодня нет хронических заболеваний либо иного состояния человека, при котором вакцинация была бы противопоказана. Если человек хорошо себя чувствует, у него стабильное состояние, процедура ему проводится", - сказала Светлана Гладышева.

Временными противопоказаниями для проведения вакцинации могут служить температура выше 37 градусов, общее недомогание, обострение хронического заболевания или острое респираторное заболевание.

"Если у пациента острое инфекционное заболевание протекает в тяжелой или средне тяжелой форме, он имеет медотвод в течение двух-трех недель. Если в легкой форме, то человек сам решает, вакцинироваться ли ему сейчас. При наличии хронического заболевания, если пациент хорошо чувствует себя в течение месяца, то вакцинация проводится. Имеется ряд хронических заболеваний, при которых вакцинацию можно отложить на неопределенный срок, к ним относят заболевания печени, почек, сердечно-сосудистые, эпилепсия, ЦНС", - уточнила врач.

В любом случае накануне вакцинации пациенту лучше проконсультироваться у своего врача.

Татьяна Ковалева