Тюменский агрохолдинг лишит годовой премии сотрудников, отказавшихся от вакцинации от COVID-19

| Фото: администрация Ишима | Фото: администрация Ишима

Сотрудники агрохолдинга "Юбилейный" в Ишиме, не поставившие прививку от COVID-19, будут лишены годовой премии, сообщает пресс-служба предприятия.

"Годовое премирование, так называемая 13-я зарплата, – давняя традиция, сложившаяся в компании. Трудное решение об отказе в выплате тем, кто не привился и не имеет медотвода, – это вынужденная мера, направленная, прежде всего, на сохранение здоровья сотрудников предприятия и жителей Ишима и Приишимья", - подчеркнули в компании.

На сегодняшний день в агрохолдинге поставили прививку 70 % сотрудников, в том числе команда управления, которая вакцинировалась в числе первых.

Инна Кондрашкина