Тюменские волонтеры 55+ делятся своим опытом вакцинации от COVID-19 в соцсетях

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Более полугода участницы проекта "Бабушки особого назначения" при поддержке управления Роспотребнадзора по Тюменской области ведут онлайн-рубрику "Вакцинация. Личный опыт", сообщает региональный департамент социального развития.

Активистки еженедельно снимают и размещают на интернет-ресурсах видеоролики, где рассказывают о том, почему решили поставить прививку, свою историю о борьбе с вирусной болезнью и информируют жителей региона, почему важна вакцинация.

Посмотреть все выпуски видеорубрики "Вакцинация. Личный опыт" можно в аккаунте благотворительного фонда "Старшее поколение" в Instagram и ВКонтакте.