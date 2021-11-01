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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области COVID-19 заболели 2,5% привитых

Общество, 12:14 23 ноября 2021

департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

847 тыс. человек привились от COVID-19 в Тюменской области к 23 ноября, из них более 708 тыс. прошли полный курс вакцинации. Процент заболевших после получения полного курса вакцинации составляет 2,5%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

После прививки от коронавируса можно заболеть, но болезнь протекает легче и без осложнений, напомнили эксперты. Только спустя 21 день после постановки однокомпонентной вакцины или второй дозы двухкомпонентного препарата в организме человека формируются защитные антитела. Поэтому важно соблюдать меры профилактики COVID-19 даже после вакцинации, носить маски, следить за гигиеной рук, соблюдать социальную дистанцию.

В Тюменской области поставить прививку можно в поликлиниках, в центрах вакцинации. Запись доступна на едином портале государственных услуг, через регистратуру поликлиники по месту жительства, по номеру горячей линии по вопросам COVID-19 - 8-800-234-35-22 (звонок бесплатный). В центрах вакцинации сделать прививку могут все желающие без предварительной записи и вне зависимости от прикрепления к той или иной поликлинике. Режим работы и адреса дополнительных пунктов вакцинации опубликованы на портале "Территория здоровья".

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# вакцинация

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