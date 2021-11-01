Тюменцы могут узнать о пунктах вакцинации с помощью Telegram-бота

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Телеграм-бот "Вакцинация Тюмень" заработал в областном центре. С его помощью горожане могут оперативно узнавать о пунктах вакцинации в своем административном округе, видах вакцин и их действии, сообщает центр управления регионом Тюменской области.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо войти в приложение Telegram и в графе поиска ввести @Vakcina72_bot. Далее пользователю будет предложено выбрать интересующий его округ, в котором планируется прохождение вакцинации. После чего бот подберет доступные пункты для вакцинирования, покажет их адрес и время работы.

Телеграм-бот запустили в связи с большим количеством вопросов, связанных с вакцинацией от COVID-19. Только за первую половину ноября специалисты центра управления регионом зафиксировали более 17 тыс. сообщений от жителей Тюменской области на тему коронавируса.