"Спутник V" - самая эффективная из ведущих вакцин от COVID-19, показало зарубежное исследование

| Фото: с личной страницы Александра Моора во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Александра Моора во ВКонтакте

"Спутник V" показал лучшие результаты среди 5 ведущих вакцин. Об этом сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя итоги нового исследования эффективности вакцины "Спутник V" в Венгрии.

"С показателем эффективности против летальных случаев от коронавируса 98% и эффективностью против инфекции 85,7% "Спутник V" показал лучшие результаты среди 5 ведущих вакцин ("Спутник V", Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm и AstraZeneca), применяемых государством-членом ЕС – Венгрией, в рамках независимого исследования данных 3,7 млн вакцинированных лиц", — приводят его цитату в официальном телеграм-канале "Спутника V".

В анализ были включены данные людей, прошедших курс вакцинации двумя компонентами "Спутник V", Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm и AstraZeneca в период с 22 января по 10 июня 2021 года.