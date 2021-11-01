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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области отменили обсервацию для вахтовиков, переболевших COVID-19 или поставивших прививку

Общество, 13:38 29 ноября 2021

СИБУР

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Сотрудники нефтегазовых предприятий Тюменской области, работающие вахтовым методом, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса, смогут не проходить 14-дневный карантин в обсервации с 3 декабря.

Также сразу приступить к работе смогут вахтовики, которые переболели COVID-19 в течение 6 месяцев, если у них есть отрицательный ПЦР-тест, он действителен 48 часов.

Изменения в постановление "О недопущении распространения COVID-19 в обсерваторах и в вахтовых поселках для работников предприятий нефтегазовой отрасли Тюменской области" подписала главный санитарный врач региона Галина Шарухо.

"Руководители предприятий нефтегазовой отрасли допускают на работу сотрудников, имеющих сведения о вакцинации против COVID-19 или перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией в течение последних 6 месяцев, а также отрицательный ПЦР - тест (срок действия не должен превышать 48 часов с момента получения результата). Настоящее постановление вступает в силу с 3 декабря 2021 года", - отмечено в документе.

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# вахтовики , Галина Шарухо , коронавирус , обсерватор

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