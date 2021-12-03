Более трех тысяч услуг оказали волонтеры в пунктах вакцинации от COVID-19 в Тюмени

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Более 3 тыс. услуг оказали волонтеры в пункте вакцинации, открытом в Легкоатлетическом манеже в Тюмени.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала руководитель проектов координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области Лилия Газиева.

"С 18 ноября по 2 декабря добровольцы проконсультировали и распечатали сертификаты о вакцинации 2 тысячи 514 раз. Кроме того, они зарегистрировали на портале Госуслуг 713 человек", - рассказала она.

Всего в работе в пункте вакцинации в Легкоатлетическом манеже задействовано 416 добровольцев. Они продолжат консультировать жителей Тюмени до конца 2021 года.

Лилия Газиева напомнила, что набор волонтеров для работы в пунктах вакцинации продолжается. Главные требования – возраст старше 18 лет, наличие QR-кода о вакцинации или о перенесенной за последние полгода коронавирусной инфекции.

Волонтеры осуществляют информационную поддержку и не имеют доступа к персональным данным: граждане самостоятельно заполняют профиль на Госуслугах.

Напомним, открыть в центрах вакцинации консультационные пункты для регистрации на портале госуслуг и распечатки QR-кодов поручил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Это очень важная задача. Наши земляки, прошедшие вакцинацию, должны иметь возможность своевременно получить подтверждающие документы", – подчеркнул глава региона.

Любовь Голышева