Археологи определят места возможных раскопок в историческом центре Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские археологи пытаются определить места в историческом центре города, где возможны археологические раскопки. Проект создания ландшафтного парка в логу реки Тюменка, будет рассмотрен на общественных слушаниях до конца 2021 года.

Рабочая группа детально проработала и утвердила пять направлений организации и функционирования парка: экологическое, геологическое, биологическое, историко-археологическое и просветительское.

К сожалению, на месте, в котором по летописным источникам была Чинги-Тура, сейчас, по словам председателя Общественной палаты Тюменской области, доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста РФ Геннадия Чеботарева, коттеджи, которые уже не снесешь. А где был Тюменский кремль, как говорит профессор Еманов, было много обвалов грунтов. Тура подмыла берег, где стоял кремль, на 60 метров, и сложно сказать, возможно ли провести раскопки на несколько десятков метров в глубину, да ещё под рекой.

"Мы запрашивали заключение комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области, нам официально ответили – на сегодня на этой территории нет памятников, включенных в реестр культурного наследия, - сообщил он. - Но опять-таки это ещё не говорит о том, что мы в ходе проведения земляных работ не найдем фрагменты древних построек. И при малейшем указании на то, что здесь могут быть обнаружены какие-то артефакты, строительные работы будут приостановлены. Помимо Александра Еманова, в состав рабочей группы проекта входит Наталья Матвеева, профессор кафедры истории и мировой политики института социально-гуманитарных наук, Тюменского государственного университета".