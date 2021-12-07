В Тюменской области зафиксирована смерть 20 человек с COVID-19

| Фото: здравоохранение Тюменской области во Вконтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во Вконтакте

В Тюменской области зарегистрировали смерть 20 человек с коронавирусом. Заболели 306 человек, выздоровели 288 пациентов, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 31 тыс. 96 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 тыс. 182 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 34 тыс. 615 человек.

В Москве заболели 2 тыс. 573 человек, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 381, в Московской области - 2 тыс. 208.

В Свердловской области вывили 674 случаев болезни, в Челябинской области - 637, в Ханты-Мансийском автономном округе - 220, в Курганской области - 192, в Ямало-Ненецком автономном округе - 129.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 млн 864 тыс. 845 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 283 тыс. 644 летальных исхода, выздоровел 8 млн 565 тыс. 91 человек.