В Тюменской области зафиксировали смерть 13 человек с коронавирусом

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

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13 человек с COVID-19 скончались в Тюменской области за сутки. Выявлено 307 новых случаев, 270 человек выздоровели, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 32 тыс. 136 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 тыс. 184 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 28 тыс. 70 человек.

В Москве заболели 3 тыс. 134 человека, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 412, в Московской области - 2 тыс. 215.

В Свердловской области выявили 682 случая болезни, в Челябинской области - 640, в Ханты-Мансийском автономном округе - 215, в Курганской области - 196, в Ямало-Ненецком автономном округе - 130.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 млн 833 тыс. 749 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 282 тыс. 462 летальных исхода, выздоровели 8 млн 530 тыс. 476 человек.