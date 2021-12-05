309 случаев COVID-19 выявлено за сутки в Тюменской области

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

309 случаев заболевания COVID-19 выявлено в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Среди заболевших за сутки - 57 детей заболели, 32 пациента находятся на ИВЛ. Под медицинским наблюдением остаются 35 тыс. 218 человек, выздоровел 261 пациент.

С начала пандемии в регионе выявлено 82 тыс. 432 случая заболевания. Выздоровели 64 тыс. 184 человека.

По данным на 5 декабря вакцинацию против коронавируса в регионе прошли 923 тыс. 892 человек, полный курс прошли 809 тыс. 144 человека.

В России за последние сутки выявлено 32 тыс. 602 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 тыс. 206 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 30 тыс. 593 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 млн 801 тыс. 613 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 281 тыс. 278 летальных исходов, выздоровели 8 млн 502 тыс. 406 человек.

Евгений Бабенко