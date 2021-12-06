COVID-19 может стать причиной опасного воспалительного синдрома у детей

| Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

Опасное осложнение в виде мультисистемного воспалительного синдрома может вызвать у детей новая коронавирусная инфекция. Предсказать, получит ли ребенок такой неблагоприятный исход, невозможно. Многое зависит от индивидуальных особенностей иммунного ответа при встрече с COVID-19, рассказала главный педиатр Тюменской области Светлана Ушакова.

По ее словам, случаи мультисистемного воспалительного синдрома, ассоциированного с острой коронавирусной инфекцией, регистрируются у детей в России с осени 2020 года. Тюменская область не исключение.

"Механизмы его развития продолжают изучаться. Но предполагается, что это избыточный иммунный ответ при встрече с инфекцией с выработкой большого количества противовоспалительных веществ. Из-за этого развивается гипервоспаление практически во всех органах и системах. У 85% пациентов детского возраста поражаются четыре и более жизненно важных систем", - рассказала специалист.

Предшествует такому осложнению коронавирусная инфекция или контакт с больным COVID-19 в течение предыдущих двух-шести недель. При этом саму инфекцию дети переносят в легкой форме, а к моменту проявления осложнения и госпитализации результаты анализа на наличие коронавируса методом ПЦР оказываются отрицательными.

Среди проявлений мультисистемного воспалительного синдрома - высокая температура до 40 градусов, поражение желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и нервной систем, высыпания на коже и слизистых. Больше половины детей в таких случаях госпитализируют в отделения реанимации или интенсивной терапии. Это говорит о том, что тяжесть состояния может быстро нарастать и нести угрозу для жизни.

"Как правило, такими детьми занимается команда врачей различных специальностей. Среди них реаниматологи, педиатры, инфекционисты, детские кардиологи, ревматологи, неврологи. Цель лечения – подавить системный воспалительный ответ, снизить риск стойкой недостаточности органов и систем. В лечении используется интенсивная терапия. Это глюкокортикоидные гормоны, внутривенный иммуноглобулин, антикоагулянты, инфузионная терапия. Некоторым детям может понадобиться искусственная вентиляция легких и даже искусственное кровообращение", - пояснила Светлана Ушакова и отметила, что после выписки детей продолжают наблюдат у кардиолога, ревматолога и невролога.

Мультисистемный воспалительный синдром встречается у детей редко. В то же время, по данным последних публикаций в международных медицинских журналах, в 2-6% случаев он приводит к летальному исходу.

Светлана Ушакова добавила, что подъем заболеваемости синдромом у детей наступает вслед за каждой волной COVID-19 в популяции, запаздывая от этого пика на 2-4 недели. То есть, чем больше заболеваемость коронавирусом в популяции, тем выше частота мультисистемного воспалительного синдрома.

Любовь Голышева