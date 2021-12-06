Заболеваемость COVID-19 в регионах УФО снижается

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Количество пациентов, госпитализированных с диагнозом COVID-19, снизилось в Уральском федеральном округе по сравнению с прошлой неделей.

Такая информация прозвучала на совещании, которое полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев провел с главными федеральными инспекторами.

Фактически под лечение пациентов с COVID-19 заняты 14 тыс. 325 коек, или 82% коечного фонда, выделенного для этой цели. К оказанию профильной медпомощи возвращены 3,6 тыс. коек.

Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ превышен во всех регионах УФО. Чаще всего болеют дети и подростки школьного возраста.

Темпы прививочной кампании на минувшей неделе несколько снизились относительно предыдущего периода, но по-прежнему находятся на высоком уровне. В сутки в среднем в регионах прививки получают более 45 тыс. человек.

Полный курс вакцинации завершили 5 млн жителей УФО, или 40,9% населения.

Евгений Бабенко