"Вектор" проводит исследования по омикрон-штамму
Центр "Вектор" проводит исследования по штамму "омикрон", скообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседание президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
"Государственный научный центр "Вектор" работает с материалом, который ему доставлен, и по результатам этой работы проведет все необходимые исследования для того, чтобы полностью оценить, описать и паспортизировать варианты вируса, которые сегодня есть в Российской Федерации", - сказала она.
С 26 ноября на пунктах пропуска обследованы пассажиры из тех стран, которые были определены оперативным штабом, это более 5 тыс. человек, в том числе отдыхавшие в Южно-Африканской Республике. Их разместили в обсерваторе.
На сегодняшний день по результатам секвенирования новый вариант коронавируса "Омикрон" выявлен у двух человек, по остальным лабораторные мероприятия продолжаются.