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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

"Вектор" проводит исследования по омикрон-штамму

Общество, 10:26 08 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Центр "Вектор" проводит исследования по штамму "омикрон", скообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседание президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"Государственный научный центр "Вектор" работает с материалом, который ему доставлен, и по результатам этой работы проведет все необходимые исследования для того, чтобы полностью оценить, описать и паспортизировать варианты вируса, которые сегодня есть в Российской Федерации", - сказала она.

С 26 ноября на пунктах пропуска обследованы пассажиры из тех стран, которые были определены оперативным штабом, это более 5 тыс. человек, в том числе отдыхавшие в Южно-Африканской Республике. Их разместили в обсерваторе.

На сегодняшний день по результатам секвенирования новый вариант коронавируса "Омикрон" выявлен у двух человек, по остальным лабораторные мероприятия продолжаются.

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# Анна Попова , коронавирус , центр Вектор

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