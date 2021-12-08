"Вектор" проводит исследования по омикрон-штамму

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Центр "Вектор" проводит исследования по штамму "омикрон", скообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседание президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"Государственный научный центр "Вектор" работает с материалом, который ему доставлен, и по результатам этой работы проведет все необходимые исследования для того, чтобы полностью оценить, описать и паспортизировать варианты вируса, которые сегодня есть в Российской Федерации", - сказала она.

С 26 ноября на пунктах пропуска обследованы пассажиры из тех стран, которые были определены оперативным штабом, это более 5 тыс. человек, в том числе отдыхавшие в Южно-Африканской Республике. Их разместили в обсерваторе.

На сегодняшний день по результатам секвенирования новый вариант коронавируса "Омикрон" выявлен у двух человек, по остальным лабораторные мероприятия продолжаются.