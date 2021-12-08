  • 8 декабря 20218.12.2021среда
  • В Тюмени -14..-16 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Смерть 26 пациентов с COVID-19 зафиксировали в Тюменской области

Общество, 13:59 08 декабря 2021

www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

26 человек с коронавирусом скончались в Тюменской области. Выявлено 305 новых случаев болезни, выздоровели 316 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 30 тыс. 752 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 тыс. 179 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 36 тыс. 976 человек.

В Москве заболели 3 тыс. 4 человека, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 209, в Московской области - 1 тыс. 854.

В Свердловской области выявили 671 случай болезни, в Челябинской области - 633, в Ханты-Мансийском автономном округе - 217, в Курганской области - 189, в Ямало-Ненецком автономном округе - 128.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 млн 895 тыс. 597 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 284 тыс. 823 летальных исхода, выздоровели 8 млн 602 тыс. 67 человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:59 08.12.2021Смерть 26 пациентов с COVID-19 зафиксировали в Тюменской области
13:48 08.12.2021Более 131 млн рублей получит Тюменская область на строительство детских садов с яслями
13:36 08.12.2021Тюменские многодетные семьи медицинских работников получили ноутбуки
13:25 08.12.2021Лидерство Тюменской области в лесовосстановительной акции "Сохраним лес" не вызвало удивления экспертов