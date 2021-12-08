В Тюменской области на карантин из-за COVID-19 закрыто 86 дошкольных групп

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области в связи с выявлением случаев COVID-19 закрыто 86 групп в 53 детских садах и 16 классов в 14 школах.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Из них в Тюмени из-за COVID-19 не работают 54 группы в 28 детских садах. Их посещали 1 тыс. 775 детей, заболели 79 детей и 11 сотрудникова. На карантине находятся и девять классов в семи школах областного центра.

"Также по причине высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом в Тюменской области закрыто 11 групп в пяти детских садах. Из 284 детей 155 находятся на больничном", - сообщили в информационном центре правительства региона.

На дистанционный формат обучения из-за высокой заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями перешли и 310 классов в 42 школах. Из них в Тюмени - 60 классов в 17 школах. Из 8 тыс. 981 школьника заболели 2 тыс. 906. По данным на 8 декабря полностью закрыт один корпус гимназии № 49 Тюмени и один корпус школы № 65.

Любовь Голышева