Глава Росавтодора отметил успешную реализацию дорожного нацпроекта в Тюменской области

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В Тюменской области успешно реализуют национальный проект "Безопасные и качественные дороги", сказал руководитель Росавтодора Роман Новиков на открытии двух участков автодороги Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск протяженностью более 84 км.

"Регион хорошо продвинулся вперед в реконструкции федеральных автодорог. Благодарю губернатора Тюменской области и его команду, которая успешно реализует национальный проект "Безопасные и качественные дороги", за помощь и содействие", - отметил он.

Роман Новиков выразил признательность проектировщикам и строителям и подчеркнул, что завершение реконструкции двух участков автодороги Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск общей протяженностью более 84 км - большое продвижение вперед.

В 2021 году в России планировалось капитально отремонтировать и перевести с двухполосного на четырехполосное движение с разделением встречных потоков транспорта 160 км автодорог, по факту будет введено в эксплуатацию 200 км.