Тюменские футболисты победили на турнире в Омске

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Футболисты "Тюмени" одержали победу в региональном турнире "Кубок Пионер" среди команд 2010 года рождения в Омске, сообщает пресс-служба клуба.

В турнире приняли участие два состава центра подготовки спортивного резерва под руководством Артемия Огаркова. Их соперниками стали коллективы из Омска, Томска и Новокузнецка. Тюмень также представляла команда "Прибой". Первый состав "Тюмени" в финале одолел томский "Ермак" с минимальным преимуществом - 1:0. Вторая команда заняла на турнире восьмое место.

Лучшим вратарем признан игрок первого состава ФК "Тюмень-2010" Егор Виноградов. Самыми полезными игроками в своих командах признаны Михаил Касаткин и Максим Рычков из первого и второго состава "Тюмени" соответственно.