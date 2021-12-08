  • 8 декабря 20218.12.2021среда
  • В Тюмени -14..-16 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские футболисты победили на турнире в Омске

Спорт, 11:43 08 декабря 2021

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Футболисты "Тюмени" одержали победу в региональном турнире "Кубок Пионер" среди команд 2010 года рождения в Омске, сообщает пресс-служба клуба.

В турнире приняли участие два состава центра подготовки спортивного резерва под руководством Артемия Огаркова. Их соперниками стали коллективы из Омска, Томска и Новокузнецка. Тюмень также представляла команда "Прибой". Первый состав "Тюмени" в финале одолел томский "Ермак" с минимальным преимуществом - 1:0. Вторая команда заняла на турнире восьмое место.

Лучшим вратарем признан игрок первого состава ФК "Тюмень-2010" Егор Виноградов. Самыми полезными игроками в своих командах признаны Михаил Касаткин и Максим Рычков из первого и второго состава "Тюмени" соответственно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ФК Тюмень

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:43 08.12.2021Тюменские футболисты победили на турнире в Омске
11:09 08.12.2021Олимпийский чемпион Давид Белявский встретится с тюменскими гимнастами
17:26 06.12.2021Тюменские биатлонистки завоевали три награды на домашнем этапе Кубке России
16:54 06.12.2021Ишимские тяжелоатлеты отличились на турнире в Омске