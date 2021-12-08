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Ишимские младшеклассники остались дома из-за морозов

Общество, 11:32 08 декабря 2021

Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

Учащиеся 1-4 классов Ишима остались дома из-за морозов 8 декабря. Занятия и для первой, и для второй смен отменены.

С утра в городе было минус 28,3 градуса. Днем температура воздуха составит минус 25 градусов.

По информации администрации Ишима, это дает право младшеклассникам остаться дома и заниматься дистанционно.

Напомним, в регионе разработана актировка для школьников. Согласно ей, при температуре воздуха больше 25 градусов отменяются занятия для учеников 1-4 классов, больше 30 – 1-9 классов и более 35 градусов – старшие классы.

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# актировка , аномальные морозы , школьники

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