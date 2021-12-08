Тюменские многодетные семьи медицинских работников получили ноутбуки

Два ноутбука многодетным семьям медицинских работников вручил секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России", первый заместитель председателя облдумы Андрей Артюхов в рамках работы волонтерского центра партии.

Для семей Кулаковых и Полетаевых техника стала приятным подарком в преддверии Нового года.

"С самого начала пандемии депутаты-единороссы стараются поддержать медицинских работников — помочь с транспортом участковым врачам, обеспечить продуктовыми наборами, подарками к праздникам. Особое внимание мы уделяем многодетным семьям", – рассказал Андрей Артюхов.

Надежда Кулакова 25 лет отдала медицине, из них 15 лет проработала в центре СПИД, но в прошлом году, когда началась пандемия, перешла в моногоспиталь и сейчас трудится медицинским лабораторным техником клинико-диагностической лаборатории. Работать стало сложнее, говорит Надежда, но она довольна новым местом. Надежда и ее муж Анатолий воспитывают тройняшек - Арсения, Полину и Ульяну.

В этом году дети пошли в первый класс, уже пользуются компьютером для выполнения заданий. "Конечно, нелегко, когда компьютер один, а желающих его занять трое, поэтому подарок от "Единой России" будет очень востребован", – заверила Надежда.

В семье Полетаевых четверо детей - Анастасии 16 лет, Андрею 14 , Арсению 7 лет и самой младшей Валерии — пять. Школьникам необходим ноутбук, сейчас в процессе учебы ребятам помогают только телефоны. В феврале в этой большой семье случилось несчастье, дом и имущество Полетаевых серьезно пострадали от пожара, кроме того, у младшей дочери была выявлена эпилепсия, что усложнило и так непростую жизнь семьи.

Мама Татьяна Полетаева трудится в онкологическом диспансере санитаркой паллиативного отделения. Ежедневно оказывает необходимую помощь людям с онкологическими заболеваниями - помогает врачам отделения укреплять здоровье и дух пациентов. Благодаря её активному уходу, добрым словам и поддержке пациенты начинают верить в свои силы и справляются с грозным диагнозом легче.

Напомним, в прошлом году перед Новым годом 10 новых ноутбуков для учебы получили семьи сотрудников ОКБ № 1 и ОКБ № 2, госпиталя для ветеранов войн, станции скорой медицинской помощи Тюмени.