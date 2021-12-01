В ДК "Нефтяник" представят постановки резидентов арт-лаборатории "СВОИ"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Открытие арт-лаборатории "СВОИ" состоится в ДК "Нефтяник" в Тюмени 17 декабря в 18 часов, сообщают организаторы.

На сцене малого зала представят постановку симультанного перформанса "Идти" и выступления других резидентов.

Зарегистрироваться в качестве гостя можно по ссылке.

"СВОИ" – это открытая, постоянно действующая площадка на базе концертно-театрального объединения с возможностью организации творческих креативных проектов, демонстрации результатов работы широкой публике и проведения культурно-досуговых программ и мероприятий нового формата.

3-5 декабря в арт-лаборатории "Свои" состоялся мастер-класс "Форма проявленности и инструменты перформанса" от лаборатории "Сон Кекуле" (Нижний Новгород). Мастера сценических искусств с многолетним стажем Наталья Ваганова и Маруся Сосновская провели для тюменских артистов-исполнителей трехдневный интенсив, посвященный исследованию возможностей тела в пространстве сцены.

Первый день интенсива был посвящен стереотипным действиям и способам их трансформации в осознанные. Во второй день артисты изучали роль узоров, создаваемых на сцене в создании у зрителя эмоционального отклика. Третий день целиком погрузил участников и участниц мастер-класса в работу с пространством.