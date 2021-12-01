  • 10 декабря 202110.12.2021пятница
  • USD73,5998
    EUR83,3444
  • В Тюмени -7..-9 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В ДК "Нефтяник" представят постановки резидентов арт-лаборатории "СВОИ"

Общество, 08:25 10 декабря 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Открытие арт-лаборатории "СВОИ" состоится в ДК "Нефтяник" в Тюмени 17 декабря в 18 часов, сообщают организаторы.

На сцене малого зала представят постановку симультанного перформанса "Идти" и выступления других резидентов.

Зарегистрироваться в качестве гостя можно по ссылке.

"СВОИ" – это открытая, постоянно действующая площадка на базе концертно-театрального объединения с возможностью организации творческих креативных проектов, демонстрации результатов работы широкой публике и проведения культурно-досуговых программ и мероприятий нового формата.

3-5 декабря в арт-лаборатории "Свои" состоялся мастер-класс "Форма проявленности и инструменты перформанса" от лаборатории "Сон Кекуле" (Нижний Новгород). Мастера сценических искусств с многолетним стажем Наталья Ваганова и Маруся Сосновская провели для тюменских артистов-исполнителей трехдневный интенсив, посвященный исследованию возможностей тела в пространстве сцены.

Первый день интенсива был посвящен стереотипным действиям и способам их трансформации в осознанные. Во второй день артисты изучали роль узоров, создаваемых на сцене в создании у зрителя эмоционального отклика. Третий день целиком погрузил участников и участниц мастер-класса в работу с пространством.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ДК Нефтяник , творчество

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:15 10.12.2021Пять вузов Тюмени начислят абитуриентам дополнительные баллы за знаки ГТО
08:57 10.12.2021144 года назад пала осажденная русскими войсками крепость Плевна
08:46 10.12.202126 тюменцам вручат паспорта в историческом парке "Россия – моя история"
08:33 10.12.2021Турнир по основам Конституции РФ пройдет в сквере Казачьи луга в Тюмени