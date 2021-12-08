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Телеканал "Тюменское время" запускает новый сезон спорт-реалити "Ты в футболе"

Общество, 15:56 08 декабря 2021

телеканал "Тюменское время" | Фото: телеканал "Тюменское время"

Показ первой серии проекта "Ты в футболе" состоится на телеканале "Тюменское время" 8 декабря, сообщают организаторы.

Напомним, подростки, которые живут футболом и мечтают о большом спорте, могли проявить себя в первом сезоне, в сентябре.

Во втором сезоне академия футзала "Суходолье" дала ребятам шанс показать себя перед опытными игроками и тренерами. Только самые перспективные юноши прошли отбор в проект и отправились на сборы, а после — на турниры и товарищеские игры.

Как прошла для команды последняя пара месяцев, кто влился в коллектив, а кто покинул его — смотрите на телеканале "Тюменское время" (21 канал кабельного телевидения) в 18 часов.

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# телевидение , футбол

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